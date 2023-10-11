الخيرية الهاشمية: إرسال مساعدات إلى غزة ليس سهلا

وطنا اليوم:تأخر إقلاع طائرة إغاثة أردنية إلى العريش تمهيدا لإدخال مواد طبية أساسية للطوارئ والعمليات الجراحية إلى المنكوبين في قطاع غزّة الذي يتعرض لقصف متواصل منذ خمسة أيام.

وكشف الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي، الأربعاء، عن تنسيق لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة من أعلى المستويات في الدولة الأردنية، مبيناً أن إيصالها للقطاع ليس سهلا بسبب تدمير المعابر.

وأكّد الشبلي، أنه سيتم تسخير الجهود كافة سواء أكانت على مستوى الحكومة أو على الأجهزة الأمنية وتسخير الدبلوماسية الأردنية التي دائما لها الدور الكبير في مثل هذه الظروف لإظهار الدور الأردني المشرف

ولم تعلن الهيئة الخيرية الهاشمية سبب التأخير من صباح اليوم إلى موعد لاحق بعد وصول الإعلاميين إلى مطار ماركا لتوثيق إقلاع أول طائرة مساعدات رغم إقدام الاحتلال على عزل القطاع منذ خمسة أيام وقصف معبر رفح مع مصر.

ومن المقرر أن تقلع الطائرة إلى مطار العريش شمال سيناء، على بعد قرابة 40 كيلو مترا جنوب غرب معبر رفح – مدخل غزة المحاصرة – الذي تعرض للقصف عدّة مرات منذ اندلاع المعارك السبت الماضي.

وأكد مصدر في الهيئة الخيرية الهاشمية استمرار جهود التنسيق بين الخارجيتين الأردنية والمصرية بشأن استقبال الطائرة، بينما من المتوقع إقلاع طائرات أخرى مع بدء جمع التبرعات الشعبية في المملكة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قطع فيه الاحتلال الإسرائيلي جميع أشكال الإمداد الطبي والإغاثي في سابقة لم تشهدها فصول الصراع على مدى عقود.

وذكرت مصادر مصرية في القاهرة أن الأخيرة تناقش مع واشنطن إيصال المساعدات لغزة عبرها مع وقف محدود لإطلاق النار.

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة امتلاء جميع أسرّة المستشفيات في القطاع نتيجة تدفّق مئات المصابين وحذّرت من نفاد الأدوية.

وارتفع عدد الضحايا في الغارات الإسرائيلية إلى 1055 قتيلا و 5148 مصابا حتى عصر اليوم الأربعاء