بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

إعلان نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية للعام الجامعي 2023-2024

منذ ساعة واحدة
إعلان نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية للعام الجامعي 2023-2024

وطنا اليوم:أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2023-2024) ضمن دورة الترشيح الرابعة اليوم الأربعاء الموافق 11-10-2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي (http://www.dsamohe.gov.jo ) وكذلك من خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.
حيث سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات / قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.
كما يستطيع أي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن اللواء الجغرافي أو الاعتباري الذي ينافس ضمنه الطالب.
لأي سؤال أو استفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات (dsa@mohe.gov.jo).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:52

المستشار هشام العبادي يكتب: معروف البخيت، فقيد ماحص …فقيد الوطن

20:48

خطاب العرش السامي .. تأكيد على الثوابت ورسائل واضحة لكل معني

20:36

بعد طوفان الأقصى.. الأزهر: إسرائيل أصل كل الشرور والتاريخ لن يرحم المتقاعسين

20:25

الخيرية الهاشمية: إرسال مساعدات إلى غزة ليس سهلا

20:14

الملك يبحث مع قادة دوليين وقف التصعيد في غزة

20:07

بالأرقام.. إسرائيل تواجه خسائر اقتصادية مدمرة وغير مسبوقة

19:55

أردوغان للملك: مستعدون للوساطة لإنهاء التوتر بغزة

19:47

أمريكا تخلي سفارتها في لبنان وإٍسرائيل تبلغ مصر بعملية عسكرية كبرى

19:38

بيان هام صادر عن الفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالأردن

19:27

بعد غزة.. قصف على حيفا وتسلل من جنوب لبنان

19:12

الملك والعاهل البريطاني يبحثان هاتفيا التطورات في غزة

19:08

البريد الأردني يحذر من الاستجابة لرسائل مزيفة

وفيات
وفيات الأربعاء 11-10-2023وفيات الثلاثاء 10-10-2023وفيات الاثنين 9-10-2023وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة الله