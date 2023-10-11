الملك يبحث مع قادة دوليين وقف التصعيد في غزة

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تناول الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجرى التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأكد جلالته دور الاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، مشددا على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ولفت جلالة الملك إلى ضرورة السماح للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة بالقيام بواجباتها الإنسانية والاستمرار في تقديم المساعدات للفلسطينيين.

وتلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، تناول الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأعاد جلالته التأكيد بأن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع جلالة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، اليوم الأربعاء، التطورات التي تشهدها غزة ومحيطها.

وتناول الاتصال الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ جرى التأكيد على أهمية وقف التصعيد الخطير وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وتطرق الاتصال إلى العلاقات بين البلدين.