بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يبحث مع قادة دوليين وقف التصعيد في غزة

منذ ساعة واحدة
الملك يبحث مع قادة دوليين وقف التصعيد في غزة

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تناول الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وجرى التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد جلالته دور الاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، مشددا على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولفت جلالة الملك إلى ضرورة السماح للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة بالقيام بواجباتها الإنسانية والاستمرار في تقديم المساعدات للفلسطينيين.
وتلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، تناول الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها.
وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأعاد جلالته التأكيد بأن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع جلالة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، اليوم الأربعاء، التطورات التي تشهدها غزة ومحيطها.
وتناول الاتصال الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ جرى التأكيد على أهمية وقف التصعيد الخطير وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وتطرق الاتصال إلى العلاقات بين البلدين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:52

المستشار هشام العبادي يكتب: معروف البخيت، فقيد ماحص …فقيد الوطن

20:48

خطاب العرش السامي .. تأكيد على الثوابت ورسائل واضحة لكل معني

20:36

بعد طوفان الأقصى.. الأزهر: إسرائيل أصل كل الشرور والتاريخ لن يرحم المتقاعسين

20:25

الخيرية الهاشمية: إرسال مساعدات إلى غزة ليس سهلا

20:17

إعلان نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية للعام الجامعي 2023-2024

20:07

بالأرقام.. إسرائيل تواجه خسائر اقتصادية مدمرة وغير مسبوقة

19:55

أردوغان للملك: مستعدون للوساطة لإنهاء التوتر بغزة

19:47

أمريكا تخلي سفارتها في لبنان وإٍسرائيل تبلغ مصر بعملية عسكرية كبرى

19:38

بيان هام صادر عن الفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالأردن

19:27

بعد غزة.. قصف على حيفا وتسلل من جنوب لبنان

19:12

الملك والعاهل البريطاني يبحثان هاتفيا التطورات في غزة

19:08

البريد الأردني يحذر من الاستجابة لرسائل مزيفة

وفيات
وفيات الأربعاء 11-10-2023وفيات الثلاثاء 10-10-2023وفيات الاثنين 9-10-2023وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة الله