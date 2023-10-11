أردوغان للملك: مستعدون للوساطة لإنهاء التوتر بغزة

وطنا اليوم:تلقى الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لبحث التطورات في غزة وفلسطين.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن الاتصال تناول الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل إنهاء التوتر وحل المشاكل الإنسانية في المنطقة، كما بحث الخطوات التي يجب القيام بها على المستوى الإقليمي والعالمي لإرساء الهدوء في المنطقة.

وشدد الزعيمان على ضرورة حماية المدنيين ووقف استهدافهم لما يشكله من انتهاك صريح للقوانين الدولية، محذرين من انعكاسات هذه التطورات الأخيرة على المنطقة والعالم بأسره.

وأكد جلالة الملك ضرورة السماح للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة بالقيام بواجباتها الإنسانية، وإدامة الخدمات المقدمة للمدنيين الأبرياء الذين يجب ألا يدفعوا ثمن هذا الصراع

وأكد الرئيس أردوغان في الاتصال، ضرورة التيقظ والحذر ضد احتمال انتشار الاشتباكات في عموم المنطقة.

وأوضح أن تركيا مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم بما في ذلك الوساطة لإنهاء التوتر.