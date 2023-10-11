بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

أردوغان للملك: مستعدون للوساطة لإنهاء التوتر بغزة

منذ ساعتين
أردوغان للملك: مستعدون للوساطة لإنهاء التوتر بغزة

وطنا اليوم:تلقى الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لبحث التطورات في غزة وفلسطين.
وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن الاتصال تناول الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل إنهاء التوتر وحل المشاكل الإنسانية في المنطقة، كما بحث الخطوات التي يجب القيام بها على المستوى الإقليمي والعالمي لإرساء الهدوء في المنطقة.
وشدد الزعيمان على ضرورة حماية المدنيين ووقف استهدافهم لما يشكله من انتهاك صريح للقوانين الدولية، محذرين من انعكاسات هذه التطورات الأخيرة على المنطقة والعالم بأسره.
وأكد جلالة الملك ضرورة السماح للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة بالقيام بواجباتها الإنسانية، وإدامة الخدمات المقدمة للمدنيين الأبرياء الذين يجب ألا يدفعوا ثمن هذا الصراع
وأكد الرئيس أردوغان في الاتصال، ضرورة التيقظ والحذر ضد احتمال انتشار الاشتباكات في عموم المنطقة.
وأوضح أن تركيا مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم بما في ذلك الوساطة لإنهاء التوتر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:52

المستشار هشام العبادي يكتب: معروف البخيت، فقيد ماحص …فقيد الوطن

20:48

خطاب العرش السامي .. تأكيد على الثوابت ورسائل واضحة لكل معني

20:36

بعد طوفان الأقصى.. الأزهر: إسرائيل أصل كل الشرور والتاريخ لن يرحم المتقاعسين

20:25

الخيرية الهاشمية: إرسال مساعدات إلى غزة ليس سهلا

20:17

إعلان نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية للعام الجامعي 2023-2024

20:14

الملك يبحث مع قادة دوليين وقف التصعيد في غزة

20:07

بالأرقام.. إسرائيل تواجه خسائر اقتصادية مدمرة وغير مسبوقة

19:47

أمريكا تخلي سفارتها في لبنان وإٍسرائيل تبلغ مصر بعملية عسكرية كبرى

19:38

بيان هام صادر عن الفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالأردن

19:27

بعد غزة.. قصف على حيفا وتسلل من جنوب لبنان

19:12

الملك والعاهل البريطاني يبحثان هاتفيا التطورات في غزة

19:08

البريد الأردني يحذر من الاستجابة لرسائل مزيفة

وفيات
وفيات الأربعاء 11-10-2023وفيات الثلاثاء 10-10-2023وفيات الاثنين 9-10-2023وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة الله