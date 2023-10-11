أمريكا تخلي سفارتها في لبنان وإٍسرائيل تبلغ مصر بعملية عسكرية كبرى

وطنا اليوم:بدأت السلطات الأمريكية بعمليات إخلاء السفارة الأمريكية في لبنان، كما وجهت مواطنيها بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن

وكانت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، قد نقلت رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مفادها أن الرد على لبنان سيكون قاسيا إذا استخدم الجنوب ضد إسرائيل.

وأكدت مصادر أن شيا أكدت لبري أنه لا يكفي أن يتعهد لبنان بعدم مشاركة حزب الله في الحرب، بل بمنع أي من الف

الى ذلك ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن إسرائيل أبلغت مصر بأن الجيش الإسرائيلي يمهد لحملة برية ضد قطاع غزة تستمر لعدة أشهر. وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي إن الأولوية القصوى للجيش هي “القضاء على كبار مسؤولي حماس”، وأن الجيش أبلغ القاهرة بأن إسرائيل تستعد لعملية تستغرق أشهراً.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن مسؤولا مصريا صرح لـ”تايمز أوف إسرائيل” أن إسرائيل أبلغت القاهرة بأنها تستعد لحملة برية تستمر لعدة أشهر في غزة.

وقال المسؤول إن إسرائيل رفضت حتى الآن جهود مصر للتوسط في أي نوع من التهدئة، مشيرا إلى أنها تريد توجيه ضربة قاضية لحماس قبل التفكير في فكرة وقف إطلاق النار.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي يتجه نحو هجوم كامل ضد قطاع غزة، مع استمرار الاشتباكات المتقطعة مع مقاتلي حماس في جنوب إسرائيل لليوم الرابع.وقال غالانت في خطاب أمام القوات على طول حدود غزة: “حررت كل القيود، لقد استعدنا السيطرة على المنطقة، ونحن نتجه نحو هجوم كامل”.