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بيان هام صادر عن الفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالأردن

منذ ساعتين
بيان هام صادر عن الفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالأردن

وطنا اليوم:اننا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة نعتز ونفتخر بكم يا جلالة الملك وبمواقفكم الثابتة والمشرفة ودعمكم الموصول للقضية الفلسطينية والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ومساندته واعتبار فلسطين البوصلة وتاجها القدس الشريف وتأكيدكم الدائم على الرعاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس و ان السلام الشامل والعادل لايكون الا بحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
واننا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن نثمن عاليا جهود القوات الاردنية المسلحة الذين يقدمو التضحيات في سبيل رفعة الوطن وعلو شأنه وتحقيق أمنه واستقراره.
و نؤكد وقوفنا خلف قيادتنا الحكيمة فخورين كل الفخر بانجازاتها وبأردننا العظيم وشعبه ولن نسمح لأحد بنشر الفتن والمس بانجازات اردن العز والفخارفي ظل قائدنا وسيدنا.


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