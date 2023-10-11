بعد غزة.. قصف على حيفا وتسلل من جنوب لبنان

وطنا اليوم:أفاد مصادر بسماع دوي اشتباكات مسلحة في طبريا، فيما انتشرت معلومات عن قصف حيفا بالصواريخ، من لبنان.

وتحدثت القناة 14 الإسرائيلية عن تسلل مسلحين إلى منطقة معيان باروخ في الشمال وأنباء عن تسلل 20 طائرة مسيرة.

وتحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن تسلل مسلحين من جنوب لبنان داخل شمال إسرائيل.

وصباح الأربعاء وقعت الاشتباكات بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي في محيط بلدة الضهيرة، في ظل مشاركة مروحيات عسكرية إسرائيلية في القصف.

وانطلقت صافرات الإنذار في مقار قوات الطوارئ الدولية، بالبلدات التي يستهدفها القصف الإسرائيلي.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن استهداف موقع إسرائيلي بصواريخ موجهة، قائلا إن الهجوم يأتي ردا على هجمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 من عناصره، الإثنين

وأطلقت صافرات الإنذار في بئر السبع وأسدود في غلاف غزة، بالتزامن مع رشقات صاروخية.

ووجهت سرايا القدس ضربات صاروخية مكثفة تجاه تل أبيب ومستوطنات في غلاف غزة في اليوم الخامس على عملية طوفان الأقصى.

كما ردت كتائب القسام على استمرار الاحتلال الإسرائيلي لتهجير المدنيين في قطاع غزة، بضربة صاروخية كبيرة إلى عسقلان المحتلة.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت في وقت سابق أن نتنياهو وغانتس اتفقا على تشكيل حكومة طوارئ، عقب انطلاق عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت الماضي، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.