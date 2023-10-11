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ولي العهد: سلام لأرض خلقت للسلام

منذ دقيقة واحدة
ولي العهد: سلام لأرض خلقت للسلام

وطنا اليوم:نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الأربعاء، مقطع فيديو يتضمن مقتطفات من خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر.
واقتبس ولي العهد، نصا للشاعر الراحل محمود درويش، وأرفقه مع مقطع الفيديو الذي يظهر فيه جلالة الملك في أثناء حديثه أن “فلسطين وتاجها القدس الشريف ستبقى بوصلة الأردن، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا”.
وأرفق ولي العهد مع مقطع الفيديو النص: “سلام لأرض خُلقت للسلام وما رأت يوما سلاما”.


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