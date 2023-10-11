إذاعة “الأردنية”: أنموذج متقدم في الإعلام الجامعي

وطنا اليوم:أخبار الجامعة الأردنية (أ ج أ) زكريا الغول – بحث مدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة والإذاعة الدكتور محمد واصف في مكتبه يوم أمس مع وفد من الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين أوجه التعاون الإعلامي المسموع والمكتوب الممكنة.

وقدّم واصف للوفد الضيف إيجازًا حول تجربة إذاعة الأردنية في تغطية الشأن الأكاديمي المتخصص، وشؤون التعليم العالي، في ظل التنافس الشديد بين الإذاعات المحلية المجتمعية.

وقال واصف إنه رغم من التحديات الكبيرة، المالية منها على وجه الخصوص، استطاعت إذاعة الجامعة الأردنية أن تحدث نقلة نوعية في الإعلام الجامعي المعاصر، وتتفوق على نفسها وعلى نظيراتها محليًّا ودوليًّا، لافتًا إلى أنّه بالرغم من انها إذاعة منبثقة عن مؤسسة أكاديميّة، تغطّي قضايا الوطن المختلفة بتفاصيله وفرحه وهمومه وناسه، متناغمةً مع هوى الوطن ومتماشيةً مع إيقاع الشارع الأردني بمختلف أطيافه.

من جانبه، أعرب الدكتور محمود خلوف رئيس الوفد عن مدى إعجابه بالمستوى المتقدم لإعلام الجامعة الأردنية على كافة الصعد، لافتًا إلى أنها تشكل حالة فريدة في الإعلام الجامعي، وتُعدّ أنموذجًا حقيقيًّا يُعتدّ به.

وقال خلوف إن جامعته تسعى إلى نقل تجربة إذاعة الجامعة الأردنية، بوصفها إذاعة الجامعة الأم في المنطقة، والإفادة من خبرات طاقمها، ونقل تجربتهم لتأسيس إذاعة في الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين.

وأكد الجانبان على تشاركهما الرؤية في ضرورة تعزيز أواصر التعاون في الجوانب الإعلامية المختلفة، وتبادل الخبرات والتجارب العملية.

وعقب اللقاء، تسلم واصف من الوفد الضيف درع الجامعة العربية الأمريكية تقديرا للتعاون المشترك، والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه إذاعة الجامعة الأردنية.

ويُشار إلى أنّ الوفد زار مقرّ الإذاعة والتقى العاملين فيها، ليتوقف أفراده على تجربتهم وخبراتهم، خاصة الطلبة الذين يزاوجون بين الدراسة والعمل فيها، وأولئك الذين أخذوا بالعمل فيها رسميًّا بعد تخرّجهم، بعد خوضهم تجربة تدريب مكثّف خرجوا منه بمهارات احترافية خوّلتهم من ممارسة المهنة.