عرين الاسود تدعو للخروج إلى الشوارع للاشتباك مع الاحتلال

وطنا اليوم:أصدرت مجموعات عرين الأسود بيانا هاما، تدعو فيه الفلسطينيين للخروج إلى الشوارع في جميع مدن الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الساعة الخامسة، اليوم الأربعاء، ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت المجموعة “أحيلوا سماء الضفة الغربية لغيمةٍ سوداء كثيفة، إحرقوا الإطارات في كل الشوارع، هاجموا حواجز الإحتلال وأشعلوا المناطق الزراعية الخاصة بهم”.

تاليا نص البيان..

بسم الله الرحمن الرحيم

( فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم )

صدق الله العظيم

( موعدنا الخامسة مساءا )

العدالة السياسية الدولية شعارٌ كاذب ، والقوة هي من سيحمينا ويعيد لنا حقوقنا

لا صوت يعلو فوق صوت المعركة

لا حياة طبيعية وشلال الدم مفتوحٌ في غزة

لا أمن ولا استقرار للصهاينة على أرضنا

إن غزة تقول كلمتها بالدم والبارود وتفرض إرادتها عزيزةً كريمة رغماً عن التآمر الدولي والصمت العربي المخزي .

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر

انفروا للجهاد، انفروا للقتال ، انفروا في سبيل الله

نداء ، نداء ، نداء

يا أحرار شعبنا الأبي ، أيها الشرفاء الذين يأبون على أنفسهم الذل والخنوع ، في تمام الساعة الخامسة

اكسروا الصمت وتمردوا على واقع الذل الذي حاول عديمي الشرف فرضه علينا بكل الوسائل ، إن كان لا بدّ من الموت الان فلتكن ميتةً في سبيل الله ،

يا أبناء نابلس وحاراتها ومخيماتها وقراها

يا أبناء شعبنا في كل المحافظات الفلسطينية

الدمُ يستصرخ الدم

اتّكالاً منا على الله ندعوكم بإسم غزة العزة للنزول إلى الشوارع رجالاً ونساءاً وشيوخ في تمام الساعة الخامسة ، اخرجوا بسياراتكم ، بدراجاتكم ، مشياً على الأقدام ، زحفاً لكل مكان اشتباكٍ مع الإحتلال .

أيها الشباب الذين نعتز بكم ، تحركوا الآن بزجاجاتكم الحارقة ، بحجارتكم وبعبواتكم المصنّعة ، يا كل رجل حر وشريف وهنا خطابنا للأحرار الذين يمتلكون السلاح آن الأوان أن تقف بكل شجاعة لمواجهة المصير بكل رجولة ، اجعلوا دويّ رصاصكم يزرع الموت في قلوب الصهاينة ،

أحيلوا سماء الضفة الغربية لغيمةٍ سوداء كثيفة ، إحرقوا الإطارات في كل الشوارع ، هاجموا حواجز الإحتلال وأشعلوا المناطق الزراعية الخاصة بهم .

هاجموهم ، احرقوهم ، اقتلوهم وما النصر الا من عند الله العزيز الجبار

إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم

إن الله معنا ولا غالب لنا بعون الله

لا شيء نخسره وسنفوز بإحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله

لبيك اللهم لبيك

لبيك يا أقصى لبيك

لبيكِ يا غزة الكرامة

لبيكم يا مقاومي غزة

لبيكم يا أطفال ونساء وشيوخ غزة

إخوتكم مجموعات عرين الأسو