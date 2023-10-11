رئيس عمان الأهلية يؤكد أهمية البحث العلمي النّوعي ويُكرّم عدداً من الباحثين المتميزين … صور

وطنا اليوم:التقى رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان مع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية / عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور مصلح الطراونة ونائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود.

وأبتُدِىء اللقاء بكلمة توجيهية من رئيس الجامعة متحدثاً عن أهداف الجامعة الاستراتيجية خلال العام الجامعي الجاري، وعن ضرورة الحفاظ على أخلاقيات مهنة التعليم والبحث العلمي والاحترام المتبادل بين أعضاء الهيئة التدريسية وأبنائنا الطلبة. كما أكد على ضرورة احترام التسلسل الإداري داخل الكليات.

وحثّ السيد الرئيس على أهمية البحث العلمي التطبيقي النّوعي لأعضاء الهيئة التدريسية سيما البحث العلمي المشترك مع جامعات عالمية مرموقة.

وتطرّق نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية / عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور مصلح الطراونة الى أهمية إطلاع عضو هيئة التدريس على الأنظمة والتعليمات الناظمة في الجامعة لمعرفة حقوقه وواجباته. كما أوضح أهمية مواكبة الخطط الدراسية لكافة برامج الجامعة الأكاديمية مع أفضل المعايير الدولية وأن تحقق مخرجات كل مادة دراسية الأهداف المرجوة منها بما يحقق الأهداف التعليمية للبرنامج بشكل عام.

وتحدّث الأستاذ الدكتور أنس السعود نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة عن أهم نتائج التصنيف والتي جاءت ضمن الخطة التي وضعت في عام 2019م والمعايير التي بدأت بالتقييم ومعرفة نقاط القوة والضعف.

وأشار الدكتور السعود إلى أهم أهداف الجامعة للعام الجامعي القادم وكيف يمكن تحقيق وتعزيز إنجازات الجامعة بروح الفريق الواحد. موضحاً كيف يمكن أن يساهم كل عضو هيئة تدريس في إنجاح هذه الخطة السنوية، حيث جاءت جامعة عمان الأهلية بالمرتبة الأولى على الجامعات الخاصة الأردنية والمرتبة الثالثة على الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة إضافة الى المرتبة 801- 850 على العالم ، إلى جانب حصولها على المرتبة الاولى عربياً والمرتبة 25 عالمياً بعدد الطلبة الوافدين ،والمرتبة 262 بعدد أعضاء هيئة التدريس الأجانب والمرتبة + 601 بالسمعة الأكاديمية والسمعة لدى أرباب العمل.

وفي نهاية اللقاء كرّم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان خمسة باحثين صُنّفوا ضمن أفضل 2% من باحثي العالم حسب تصنيف ستانفورد وهم:

– الأستاذ الدكتور ايمان النزلي / كلية التمريض وعميد البحث العلمي .

– الأستاذ الدكتور منال أحمد عباس / كلية العلوم الطبية المساندة .

– الدكتورعبدالرحمن حمزة / كلية تكنولوجيا المعلومات .

– الأستاذ الدكتور أحمد صامد العدوان / كلية الأعمال .

– الدكتور ابراهيم عاصي / كلية الهندسة.