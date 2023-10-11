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الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين فى غزة

منذ ساعة واحدة
الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين فى غزة

وطنا اليوم:يحيي الاتحاد العام للصحفيين العرب جهود مقاومة الشعب الفلسطيني الأبي وشجاعتهم وتضحياتهم من أجل تحرير فلسطين ، مطالباً العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالنظر بعين العقل والحكمة فى إحتلال الصهاينة لفلسطين وأن هذا الإحتلال هو وصمة عار فى جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذى يكيل بمكيالين ولا يعرف سوي إزدواجية المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية ..
ويقدم الاتحاد العام للصحفيين العرب خالص العزاء وصادق المواساة فى شهداء فلسطين الأبية الذين نالوا الشهادة فى سبيل الدفاع عن وطنهم ..
وقد نتج عن العدوان الإسرائيلي بجانب الشهداء من الشعب الفلسطيني شهداء من الصحافة الفلسطينية ومنهم محمد الصالحي مصور وكالة ” السلطة الرابعة ” وإبراهيم لافي مصور وكالة ” عين ميديا ” يوم السبت الماضي خلال تغطيتهم للأحداث شرقي القطاع وتدمير بعض المؤسسات الإعلامية ومنها مقر صحيفة ” الأيام ” و ” مؤسسة فضل شناعة ” و ” وكالة شهاب ” و ” وإذاعة غزة ” بداخل برج فلسطين ..
ويتضامن الاتحاد العام للصحفيين العرب مع الشعب الفلسطيني البطل والصحفيين الفلسطينيين ويطالب كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية بضرورة ملاحقة مرتكبي جميع هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة وإدانة هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني .

الامين العام رئيس الاتحاد
خالد ميري مؤيد اللامي
تحريراً فى 9/10/2023


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