غزة أمام كارثة غير مسبوقة .. انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن القطاع

وطنا اليوم:أفادت سلطة الطاقة في غزة، بأن التيار الكهربائي انقطع عن عموم قطاع غزة بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل.

ويأتي هذا الانقطاع بعد أن حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ستتوقف عن العمل ظهر الأربعاء.

ويبلغ متوسط احتياجات قطاع غزة من الكهرباء 550 ميغاواط، بينما كان يتوفر منها حتى يوم الجمعة الماضي، نحو 205 ميغاواط

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الاثنين، بفرض حصار كامل على قطاع غزة، بعد يومين من شن حركة حماس هجوما مباغتا من القطاع، وقال غالانت إن الحصار الجديد سيكون تاما “لا كهرباء. لا ماء. لا وقود”.

وجاء قرار وزير الدفاع الإسرائيلي عقبة جلسة تقييم في قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش بمنطقة بئر السبع، وقال في بيان: “كل شيء سيكون مغلقا”.

بدوره قال وزير البنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الاثنين، إنه أمر بقطع فوري لكل إمدادات المياه عن قطاع غزة.

السفير الفلسطيني السابق بركات الفرا، يقول إنه قطاع غزة لا يوجد لديه بدائل، وأن قدرة المحطة المحلية محدود، وكذلك الكهرباء التي تزود بها مصر القطاع محدودة، وحتى الحديث عن الاعتماد على الطاقة الشمسية يحتاج إلى وقت أكبر من زيادة الإنتاج الوارد منها.

وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني،، أن الكهرباء قبل هذه الأزمة لم تكن منتظمة ولا تكفي حاجات القطاع، وبالتالي فقط فقد اعتاد سكان غزة على انقطاع التيار لفترات طويلة، ولن يشكل الموضوع أزمة بالنسبة لهم، ولكن الكارثة ستكون في المستشفيات التي لا يمكن فصل الطاقة عنها بسبب الاحتياجات لها، ولا سيما غرف الرعاية الفائقة التي غالبا ما تعمل عبر أجهزة تعمل بالكهرباء، وفي حالة انقطاعها ستودي بحياة المرضى.

وأشار إلى أن هذا الأمر قد يسبب كارثة صحية في القطاع، وللأسف العالم يقف متفرج لما يقوم به إسرائيل من معاقبة جماعية لأكثر من 2 مليون إنسان من سكان القطاع، وحتى إن كانت إسرائيل تريد الرد على العملية التي قامت بها حماس، فعليه تذهب للعسكريين الذين قاتلوها ووجهوا لها صفعات لن يمحيها التاريخ، ولكن تل أبيب تأمن من العقاب الدولي وتتصرف كما يحلوا لها دون خشية من أحد.

وكشف أن ما حدث يوم السبت هو حدث جلل زلزل مفاصل الدولة الإسرائيلية وكسر هيبتها ودمر أسطورة الدولة التي تقهر، وما جرى هو هزيمة متكاملة إسرائيل