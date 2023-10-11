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استشهاد نجم المنتخب الفلسطيني رشيد دبور

منذ ساعة واحدة
استشهاد نجم المنتخب الفلسطيني رشيد دبور

وطنا اليوم:استشهد النجم الفلسطيني رشيد دبور، الذي يلعب لفريق أهلي بيت حانون ويمثل منتخب فلسطين، جراء القصف المتواصل على قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية من قبل قوات الاحتلال.
وأفادت التقارير الصحفية بأن منزل رشيد تعرض لقصف قوي من قبل القوات الإسرائيلية أمس الثلاثاء، مما أسفر عن وفاته.
يشار إلى أن فريق أهلي بيت حانون يشارك في دوري قطاع غزة لكرة القدم، وكان رشيد دبور من النجوم البارزين في المشهد الكروي الفلسطيني


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