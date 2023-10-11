غزة.. امتلاء جميع أسرّة المستشفيات بالقطاع والأدوية توشك على النفاد

وطنا اليوم:قال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، اليوم الأربعاء، إن جميع أسرّة المستشفيات في القطاع قد امتلأت.

وأضاف أبو الريش في تصريحات نشرتها الوزارة على فيسبوك أن الأدوية والمستلزمات الطبية أيضا “في طريقها للنفاد”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية إلى 1055 شهيد و5148 مصابا.

من جهتها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن ما لا يقل عن 60% من الضحايا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة هم من النساء والأطفال.

وطال القصف الذي تواصل حتى الصباح عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر، حسبما قال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ضرب عدة أهداف لحماس ليلا

وقال معروف إن قطاع غزة “يواجه كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود.. واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية”.

وأضاف أن الحكومة التي تديرها حماس في قطاع غزة “تطلق نداء استغاثة عاجل جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية”

وبحسب شهود عيان، فإن القصف الإسرائيلي المتواصل إدى إلى “إبادة” أحياء بأكملها وتسويتها بالأرض.

وقال أحد الشهود “المشاهد هنا مروعة، لا يمكن وصفها. إنها هيروشيما جديدة تضرب المنطقة”. وما زالت الجهات المختصة في قطاع غزة غير قادرة على إحصاء حجم الدمار بسبب تواصل الغارات الإسرائيلية بشكل مستمر لليوم الخامس على التوالي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أي حرب تعتمد على قطع الماء والكهرباء والطرق وتدمير البنية التحتية ودور العبادة والمدارس تسمى مجازر، في إشارة إلى استهداف إسرائيل لقطاع غزة.

وطالب أردوغان بتجنب القرارات التي تهدف إلى عقاب جماعي للشعب الفلسطيني مثل قطع المساعدات الإنسانية.

وقال إن على إسرائيل ألا تنسى أنها إذا تصرفت مثل تنظيم وليس كدولة فإنها ستُعامل في النهاية كتنظيم، مشيرا إلى أنه لا يمكن للعالم أن يتحمل استمرار المأساة الإنسانية في المنطقة.