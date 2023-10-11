لفتة ملكية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية خلال خطبة العرش

وطنا اليوم:شارك جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الحضور تحت قبة البرلمان، بالتصفيق لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، عندما عرّج جلالته لتحيتهم خلال خطبة العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر.

وقال جلالته، “سيبقى وطننا صامدا تحميه زنود النشامى من أبناء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الذين قدموا التضحيات جيلا بعد جيل، وحموا الوطن بالمهج والأرواح، في سبيل إعلاء رايته، والحفاظ على منعته وقوته، ليبقى عزيزا مهابا، فلهم منا كل التقدير والتحية، ولن نتوانى عن تقديم كل الدعم لتطوير قدراتهم وتعظيم قوتهم”.

وأضاف “أمامنا مستقبل لنبني أردن الخير والوفاء. أردن كان على الدوام، منطلقا لما هو أعظم، فلنمض بثقة نحوه، بعزيمة شعبنا، وقوة مؤسساتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، وطموح شبابنا الذي لا يعرف الحدود. وفقنا الله لكل خير”