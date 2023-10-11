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الاحتلال يدمر مبنى الجامعة الإسلامية كليا في غزة

منذ ساعة واحدة
الاحتلال يدمر مبنى الجامعة الإسلامية كليا في غزة

وطنا اليوم:قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية الأربعاء، بشكل كلي كليات الجامعة الإسلامية في قطاع غزة.
وقال مصدر في القطاع، إن غارات الاحتلال دمرت كليا مباني في الجامعة الإسلامية، ما أسفر عن اندلاع النيران بداخلها.
وارتفع عدد الشهداء إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 974 شهيدا، فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 5 آلاف جريح.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 950 شهيدا ارتقَوا في قطاع غزة، وأصيب 5000 آخرون في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع لليوم الخامس على التوالي


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