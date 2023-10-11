تحت رعاية دولة رئيس الوزراء .. سيجري الوطنيّة الأردنيّة تستضيف المؤتمر الخامس لـ CIGRE بالبحر الميّت

خبراء وصنّاع قرار على مستوى محلّيّ ودوليّ يشاركون في أكثر من 40 ورقة بحثيّة مبتكرة

التركيز على شبكات الكهرباء المستدامة والرقميّة للمستقبل والرقمنة، الأتمتة وشبكات الطاقة الذكيّة ودور الطاقة المتجدّدة في ثورة الطاقة الخضراء

*إطلاق المنصّات الرقميّة لسيجري الوطنيّة الأردنيّة وفتح باب التسجيل للمشاركة بمؤتمرها الخامس تحت عنوان التطوّر الرقميّ وتحدّيات النظام الكهربائيّ. *

وطنا اليوم:أعلن سكرتير عامّ سيجري الأردنيّة الوطنيّة/ رئيس اللجنة التنظيميّة للمؤتمر – المهندس عيد العسّاف، ان سيجري الوطنيّة الأردنيّة أطلقت منصّاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وذلك استعداداً لمؤتمر التطوّر الرقميّ وتحدّيات النظام الكهربائيّ الّذي سيتمّ إقامته تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال الفترة ٢٢-٢٣ / ١١ / ٢٠٢٣ في فندق موفنبيك البحر الميّت.

وأكّد العسّاف، في تصريح صحفيّ، بأنّه تمّ فتح باب التسجيل للمؤتمر من خلال الموقع الإلكترونيّ لسيجري الوطنيّة الأردنيّة http://www.cigre.org.jo/cigre/

ومنصة سيجري الوطنيّة على الفيسبوك من خلال الرابط: https://mobile.facebook.com/Cigre.Jordan

وعلى لينكدان من خلال الرابط https://www.linkedin.com/company/cigre-jordan/

وعلى اليوتيوب عبر الرابط https://youtube.com/@CigreJordan?si=kH89E3P0P_kXEduB

وفي إطار الجهود المتواصلة لتطوير قطاع الطاقة والكهرباء، أعلنت سيجري الوطنيّة الأردنيّة عن استضافتها للمؤتمر والمعرض الخامس لـ CIGRE في البحر الميّت خلال الفترة من 22 إلى 23 تشرين الثاني 2023.

وسيشهد المؤتمر تواجد العديد من الخبراء وصنّاع القرار على الصعيدين المحلّيّ والدوليّ.

وسيكون موضوع المؤتمر لهذا العام حول “شبكات الكهرباء المستدامة والرقميّة للمستقبل”، مع التركيز على أكثر من 40 ورقة بحثيّة مبتكرة، إلى جانب العديد من العروض الّتي تسلّط الضوء على التطبيقات العمليّة وقصص النجاح في قطاع الطاقة والخدمات الكهربائيّة.

كما سيشمل البرنامج التقنيّ للمؤتمر موضوعات متنوّعة تتضمّن الانتقال إلى الطاقة، الرقمنة والأتمتّة في أنظمة الطاقة المستقبليّة، وتبني شبكات الطاقة الذكيّة، إلى جانب دور الطاقة المتجدّدة والتخزين الكبير للطاقة في ثورة الطاقة الخضراء.

ودعا المنظّمون الشركات والمؤسّسات للمشاركة كرعاة لهذا الحدث المرموق، حيث ستكون فرصة لتعزيز العلامة التجاريّة والمساهمة في تقدّم البحث والصناعة في هذا المجال.

ويشار إلى انّ مجموعة من الشركات والمؤسّسات البارزة في قطاع الطاقة والخدمات المرتبطة بها تدعم إقامة هذا المؤتمر، وفي مقدّمتها وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة الأردنيّة، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنيّة.

كما حظي المؤتمر بدعم من شركة الكهرباء الأردنيّة وشركة توزيع الكهرباء، وشركة كهرباء إربد.

وفي سياق مشاركات الشركات الخاصّة، أبرزت شركة السمرا لتوليد الكهرباء نشاطها، إلى جانب شركة توليد الكهرباء المركزيّة، وغرفة صناعة عمّان، ونقابة المهندسين الأردنيّين، وشركة البوتاس العربيّة، وشركة كهرباء محافظة القدس.

وعلى المستوى الأكاديميّ، تشارك أيضاً الجامعات: الأردنيّة ومؤتة والزيتونة والبلقاء التطبيقيّة.

ومن الشركات العالميّة الّتي شاركت، نجد شركة هيتاشي للطاقة، وشركة اليكو، وشركة آي بي بي.”