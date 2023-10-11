بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. كاركتير

هكذا كتبت غزة التاريخ

منذ 4 ساعات
هكذا كتبت غزة التاريخ

هكذا كتبت غزة التاريخ


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:29

وقت الجد كلنا فلسطين

09:25

وفيات الأربعاء 11-10-2023

09:19

إغلاق جسر الملك حسين بعد عبور 1250 مسافر

09:13

950 شهيدا وأكثر من 5000 مصاب في غزة

09:06

الصحف العبرية :7 أكتوبر سيبقى عاراً 

08:55

الاحتلال ينشر اسماء 14 جندي قتلوا اثناء المعارك مع المقاومة

08:39

الهيئة الخيرية الهاشمية: إرسال أولى طائرات المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق مصر اليوم

06:46

منصات التواصل تفضح كذب الناطق باسم الجيش الاسرائيلي

06:38

المساجد والكنائس لم تسلم من العدوان الإسرائيلي

06:24

الهند تعلن موقفها من الحرب في غزة

06:23

وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخائر إلى تل أبيب

06:23

شاحنات مساعدات تعود إلى مصر بعد غارات إسرائيلية استهدفت معبر رفح الحدودي الذي يربط #قطاع_غزة مع سيناء وأدت إلى إغلاقه

وفيات
وفيات الأربعاء 11-10-2023وفيات الثلاثاء 10-10-2023وفيات الاثنين 9-10-2023وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة الله