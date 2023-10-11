مدير تحرير وطنا اليوم للجزيرة اسرائيل تريد ان تحسم العمليات باي إنجاز قبل الذهاب للمفاوضات

وطنا اليوم – قال مدير تحرير موقع وطنا اليوم الاخباري الكاتب والمحلل نضال ابوزيد اجابة على سؤال لقناة الجزيرة حول خيارات المقاومة في ظل الدعم الامريكي ، بان المقاومة ندرك ان اسرائيل لا تحتمل العمليات العسكرية طويلة الامد، حيث اكد ابوزيد ان جميع معارك اسرائيل لم تتجاوز ايام ، لذلك تريد المقاومة جر اسرائيل لاطول فترة قتال ممكنة .

واضاف ابوزيد ان وصول حاملة الطائرات جيرالد فور الى شرق المتوسط لايعني تحسين وضع اسرائيل التفاوضي اذا ما جرت مفاوضات بقدر ماهو دعم امني استخباري ومعنوي لاسرائيل.

واكد ابوزيد ان المقاومة تستمكن نهارا وتقاتل ليلا لانها تدرك ان القتال الليلي داخل المستوطنات التي تسيطر عليها افضل لها كمدافع امام الهجمات الاسرائيلية وهو ما يفسر ارتفاع اعداد الاصابات في جنود الجيش الاسرائيلي .