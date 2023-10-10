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كابيتال بنك يدعم حفل التَكريم السنوي للمعلمين والمعرض التَّعليمي  ويقدم جوائز مالية لـ 25 معلم ومعلمة

منذ 3 ساعات
كابيتال بنك يدعم حفل التَكريم السنوي للمعلمين والمعرض التَّعليمي  ويقدم جوائز مالية لـ 25 معلم ومعلمة

وطنا اليوم-رعى كابيتال بنك حفل التكريم السنوي الذي أقامته وزارة التربية والتعليم بمناسبة يوم المعلم العالمي، والذي أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في المركز الثقافي الملكي.

وتضمنت رعاية كابيتال بنك للحفل تقديم جوائز مالية لـ 25 معلم ومعلمة من مختلف محافظات المملكة، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في العملية التعليمية.

وتأتي رعاية البنك لهذا الحفل في إطار استراتيجية مسؤوليته الاجتماعية ودعمه لقطاع التعليم الذي يعد من القطاعات الحيوية والمهمة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وقال وائل البياري، مدير إدارة الشركات: “نحن فخورون بدعمنا لهذا الحفل الذي تم تكريم فيه مجموعة متميزة من المعلمين الذين هم الأساس في تنمية المجتمع ونهضته وبناء أجياله القادمة، ونومن بأن التعليم هو ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، لذا نعمل على تعزيز هذا الدور من خلال إطلاق ودعم العديد من البرامج والمبادرات التعليمية”، لافتاً إلى أن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية، وأن تكريمه هو تكريم للرسالة السامية التي يؤديها.

وتعكس هذه الرعاية التزام البنك بدعم قطاع التعليم وتطويره، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمعلمين والمعلمات ورسالتهم السامية في صناعة الأوطان وبنائها.


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