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البعث العربي الاشتراكي الأردني: الاحتلال الى زوال والتحرير الكامل والناجز سيأتي لا محال

منذ 18 ثانية
البعث العربي الاشتراكي الأردني: الاحتلال الى زوال والتحرير الكامل والناجز سيأتي لا محال

وطنا اليوم – اصدر حزب لبعث العربي الاشتراكي الأردني بيانا تأييدا لما انجزت المقاومة في فلسطين جاء فيه :

في هذا اليوم الاغر يسطر ابناء شعبنا العربي الفلسطيني بطولات خارقة على ارض فلسطين التاريخية، وقد أكدت المقاومة ان لا تعامل مع هذا العدو الا بالمقاومة، وان كل ممارسات التطبيع معه لا تصب الا في تمديد استمرار احتلاله ارضنا، ويحي حزب البعث العربي الاشتراكي هذا الفعل البطولي المقاوم، ويعتبره ردا على كل ممارسات التطبيع وهرولة أطراف النظام العربي الرسمي نحو إقامة علاقات مشبوهة معه.
إن الاحتلال الى زوال والتحرير الكامل والناجز سيأتي لا محالة بفعل المقاومة الشعبية الفلسطينيه مدعومة من كل العرب الشرفاء وأحرار العالم لأننا على حق وهم على باطل لانهم مغتصبين وقتلة عنصريين والدفاع عن الارض حق مقدس .
حيا الله أبطال المقاومة العربية في فلسطين، كل فلسطين، وعلى كل ارض عربية، وانها لثورة حتى النصر والتحرير، وليخسأ كل المطبعين والخونة والعملاء.
عاشت الامة
عاشت فلسطين والرحمة لشهدائها


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