حرب تشرين: الظلم الغريب !!

محمد داودية

تعتبر حرب تشرين التحريرية التي نشبت يوم 6 تشرين الأول عام 1973 من أقسى المعارك العربية الإسرائيلية.

ورغم ان هذه الحرب أسطورية، فإن الأمة، ما عدا مصر وسوريا، لا تحتفل ولا تحيي ذكرى تضحيات شبابها من أجل التحرير والحرية والكرامة.

لقد حطم جيش مصر العظيم، خط بارليف، اقوى خط دفاعي في التاريخ الحديث، الممتد من السويس إلى بور سعيد، بطول 170 كيلومتراً، والذي كلف 500 مليون دولار، في اقل من 6 ساعات.

للأسف أننا لا نحتفل بحرب ملحمية مجيدة، في سياق حربنا الطويلة مع الصهيونية، رغم ان الجيش المصري قدم 8528 شهيدا و 20000 جريح، وقدم الجيش السوري 3000 شهيد و20000 جريح. مقابل 2522 قتيلاً من جيش الاحتلال الصهيوني.

لا نحتفل بحرب عظيمة بدأ التجهيز لخوضها 6 سنوات وشارك فيها 42 لواءً من مصر و 27 لواءً من سوريا، مقابل 36 لواءً اسرائيلياً.

لقد تضامنت الأمة العربية حينذاك أوسع تضامن، فتم استخدام سلاح النفط والأرصدة. وشاركت في القتال، دعماُ للجيشين المصري والسوري، جيوش الأردن والعراق والكويت والسعودية والسودان والمغرب والجزائر وليبيا وتونس.

للأسف اننا لا نحتفل بهذا الإنجاز الذي جعل للأمة حضوراً بارزاً وكلمة مؤثرة، بسبب:

أولا: لأن عددا من المنظرين العرب، وصفوا حرب تشرين بأنها حرب تحريك وليس تحرير.

ثانيا: لأنها ارتبطت بأنور السادات الذي فتح ثغرة كامب ديفيد.

ثالثا: لأن المعارك انتكست في الهضبة السورية وثغرة الدفرسوار، بسبب حسابات السادات.

رابعا: لأن الرئيس السادات خذل الرئيس الأسد وتركه وحيداً في المعركة.

لقد انفجرت عبقرية مهندس الميكانيك، خريج جامعة عين شمس المقدم (اللواء لاحقا) باقي زكي يوسف، الذي فكر خارج الصندوق، فاجترح فكرة فتح الثغرات في الساتر الترابي الإسرائيلي المرتفع 20 متراً على امتداد قناة السويس، بخراطيم المياه، فكانت النتيجة 87 شهيداً بدل 20000 شهيد، و 4 إلى 6 ساعات عمل، لفتح 60 ثغرة، بدل 15 ساعة !!

للأسف أننا لا نحتفل بإنجازاتنا الملحمية التي تمت في 6 ساعات وذهب ضحيتها نحو 13000 شهيد من شباب الأمة، منهم 23 شهيداً ارتقوا في الدفاع عن دمشق والجولان، من أبطال اللواء المدرع الأربعين، في مقدمتهم الملازم فريد الشيشاني.