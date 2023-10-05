يوم دموي في سوريا وارتفاع عدد القتلى إلى 100 شخص

وطنا اليوم:قُتل أكثر من مئة شخص وأصيب أكثر من 125 آخرين الخميس، في هجوم بطائرة بدون طيار استهدف الكلية العسكرية في وسط سوريا، في حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن ارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم أثناء حفل تخريج ضباط في مدينة حمص إلى “أكثر من مئة قتيل، أكثر من نصفهم من الضباط الخريجين إضافة إلى 14 مدنياً على الأقل”.

وكانت حصيلة سابقة للمرصد أفادت بمقتل أكثر من ستين شخصاً بينهم تسعة مدنيين.