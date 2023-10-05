الأردن يسعى لإدراج موقع خليج العقبة على قائمة التراث العالمي

وطنا اليوم:قال وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي، الخميس، إن الأردن يعتزم تقديم ملف لترشيح خليج العقبة لإدراجها على قائمة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، وذلك “للحفاظ على المرجان”.

وفي الأردن 6 مواقع أثرية مدرجة في قائمة التراث العالمي المادي في يونسكو بحسب ما ذكر القيسي من باريس.

وأشار إلى تقديم ملف ترشيح أم الجمال لإدراجها على القائمة، معبرا عن أمله في إدراج هذا الموقع العام المقبل في القائمة خلال اجتماع لجنة التراث العالمي.

القيسي أوضح أن وزارة الثقافة تعمل على إدارج النسيج على قائمة التراث العالمي غير المادي