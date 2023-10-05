الاميرة هالة النور ابنة الامير هاشم بن الحسين تتصدر مواقع التواصل

وطنا اليوم – تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للاميرة هالة النور، ابنة الامير هاشم بن الحسين. ووفقا لما تم نشره، حيث ظهرت مع مجموعة من طالبات مادة الهندسة المعمارية في كينغز أكاديمي.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن طلبة الأكاديمية ومن ضمنهم الأميرة هالة النور، كانوا يتعلمون خصوصيات وعموميات التصميم المعماري، من التنظيم المكاني إلى النُهج المستدامة. وظهرت الأميرة هالة النور بجمالها المعهود، مرتدية الزي الرسمي الخاصة بالأكاديمية.

من الجدير ذكره، أن الأميرة هالة النور بنت هاشم من مواليد شهر أبريل/نيسان 2007، وجدتها لوالدها هي الملكة نور الحسين. أما والدتها فهي الأميرة فهدة أبو نيان، وهي حفيدة الأمير السعودي تركي بن خالد السديري.