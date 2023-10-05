إعلان عمّان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:أعلنت سفارة الولايات المتحدة في الأردن، بصفتها رئيس منتدى العواصم البيئية، مدينة عمان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسط وذلك خلال حفل إطلاق منتدى العواصم البيئية الذي عقد بحضور السفيرة الأميركية وسفراء وممثلي بعثات دبلوماسية من أنحاء العالم.

ويهدف المنتدى الذي أطلق في مبنى مركز الحسين الثقافي برعاية مدير مدينة عمان أحمد الملكاوي، إلى “تعزيز وتنظيم جهود البعثات الدبلوماسية والمنظمات العالمية في دعم قطاع البيئة من خلال تعزيز مبادرات الاستدامة والتخضير في الأردن، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والبصمة الكربونية في عمان، ومكافحة آثار التغير المناخي” بحسب بيان للأمانة الأربعاء.

وتعتبر “شراكة الأمانة مع البعثات الدبلوماسية في منتدى العواصم البيئية فرصة لجعل مدينة عمان أول عاصمة بيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخامسة عالميا بعد العاصمة واشنطن، بانكوك، باريس وروما، من خلال العمل المشترك والتعاون مع المجتمع الدبلوماسي والمنظمات الدولية” على ما ذكر البيان.

ورحب الملكاوي بـ “العمل المشترك مع المجتمع الدبلوماسي وتوحيد الجهود في سبيل حماية البيئة في مدينة عمان”.

وأشار إلى “ضرورة تعزيز الاستراتيجيات المتعلقة بالاستدامة والممارسات الخضراء والتي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه مدينة عمان وأبرزها التغير المناخي”.

وقال إن الأمانة “تسعى إلى الوصول إلى مدينة مستدامة من خلال خطة عمل عمان مدينة خضراء والتي تم إعدادها استكمالاً لاستراتيجية منعة عمان وخطة التغير المناخي، إضافة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول عام 2030”.

السفيرة الأميركية يائل لمبرت، قالت إن عقد هذا المنتدى “يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية لإيجاد حلول للتحديات البيئية ومساعدة العواصم على تحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز جهود التخضير”.

وتخلل إطلاق المنتدى التوقيع على وثيقة تعهد من العاصمة عمان مع السفارات والهيئات الدبلوماسية والتي تعتبر بمثابة اتفاق ينص على التزام المشاركين بحماية الصحة العامة والبيئة الطبيعية في المدينة وتعزيز كفاءة الطاقة وتشجيع إعادة التدوير والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، إضافة إلى تبني مبادرات تخضير أخرى مثل تنظيف الحدائق وزراعة الأشجار وإنشاء المزيد من المساحات الخضراء لجعل عمان المدينة الأكثر استدامة في الأردن.

والتزمت بوثيقة التعهد كل من الولايات المتحدة بصفتها رئيس منتدى العواصم البيئية إلى جانب السفارات التابعة لكل من أستراليا وبلجيكا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمكسيك وهولندا والنرويج وكوريا الجنوبية والسويد وأوكرانيا.

ومنتدى العواصم البيئية هو مبادرة عالمية أطلقت لأول مرة عام 2010 في واشنطن العاصمة، تقودها سفارات الولايات المتحدة، بالشراكة مع منظمات دبلوماسية وشبكات دولية، بهدف معالجة التحديات البيئية العالمية ودعم أهداف الاستدامة في العواصم المضيفة، وتوجد حاليًا أربع عواصم بيئية في كل من: واشنطن العاصمة، بانكوك، باريس، وروما