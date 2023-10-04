الكايد في ذيبان ويفتتح مركز طوارئ الفيصلية

وطنا اليوم:افتتح المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد اليوم مركز طوارئ الفيصلية الطبي في مادبا والذي سيفتح 24 ساعة يوميا لخدمة أهالي المنطقة والذي تم تمويل تأسيسه من المؤسسة وبحضور متصرف اللواء ومدير الصحة وعدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية وأهالي المنطقة والدكتور محمود أبو الغنم مالك المشروع.

وقال الكايد خلال حفل الافتتاح أن المؤسسة تسعى من خلال برامجها المختلفة لدعم وتطوير مختلف أنواع المشاريع في مختلف المحافظات لتنمية المجتمعات المحلية وتقديم الدعم للمشاريع الاقتصادية وخاصة المشاريع الريادية والتي يقوم على ادارتها وتنفيذها شباب المنطقة وتسهم في خلق فرص عمل لشباب المحافظة، مؤكدا حرص المؤسسة على مساعدة الشباب لتحويل أفكارهم الى مشروعات حقيقية على ارض الواقع مؤكدا أن هذا المركز يعد من الخدمات التي ستساهم في توفير الرعاية لاهالي المنطقة بالإضافة الى مساعدة خريجي الجامعات من أبناء المحافظات في استثمار فرص تشغيلية بديلة عن التوظيف.

وقام الكايد يرافقه فريق من المؤسسة بزيارة مشروع مخيم واطلالة الوالة في مليح حيث اطلع الفريق على جوانب التنفيذ للمشروع الذي حصل على تمويل من المؤسسة مؤخرا، كما تفقد فريق المؤسسة أيضا بدء أعمال التأسيس الممولة من المؤسسة لمشروع ذيبون السياحي والذي يطل على البحر الميت.

وقام الكايد وفريق العمل بزيارة مصنع سانتوريني لصناعة المواد البديلة للرخام في مدينة مادبا الصناعية والذي حصل على دعم فني ومالي مؤخرا حيث بدأت عمليات الإنتاج والتصدير للمنتوجات الى عدد من الأسواق العربية والأجنبية.