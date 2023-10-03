سيلانغور الماليزي ينهي عقد يزن العرب بعد حادثة الاعتداء على حكم مباراة

وطنا اليوم:أنهى سيلانغور الماليزي عقد اللاعب الأردني يزن العرب بعد حادثة الاعتداء على حكم مباراة فريقه مع تيرينغانو في ربع نهائي كأس ماليزيا.

وقال النادي في بيان الثلاثاء: “بالإشارة إلى الحادث الذي وقع بعد مباراة ربع نهائي كأس ماليزيا بين سيلانغور وتيرينغانو … أجرى نادي سيلانغور الإجراءات التأديبية المتعلقة بالحادث، وبعد الإجراءات التأديبية، قرر النادي إنهاء عقد يزن العرب من خلال الإنهاء الفوري للعقد المشترك”.

وعبر النادي عن “عميق التقدير ليزن العرب على خدمته وتفانيه في خدمة العمالقة الحمر طوال موسمين مع النادي … ويتمنى النادي ليزن حظًا سعيدًا في المستقبل … شكرا لك يزن”.

وقدم مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، يزن العرب، الشهر الماضي، “اعتذاره” بعد الإساءة لحكم مباراة ربع النهائي في كأس ماليزيا، متعهدا بـ”عدم تكرار ما حدث”.

وقال العرب (27 عاما) في بيان عبر فيسبوك: “شاءت الأقدار خروجي عن النص مؤخرًا والإساءة إلى حكم لقاء ربع نهائي كأس ماليزيا، وهذا الأمر فرض علي تقديم الاعتذار لأُسرة نادي سيلانغور الماليزي وللمنظومة الكروية الأردنية والمنتخب الوطني كون غايات الاحتراف جاءت لأكون سفيرا رياضيا وممثلا للرياضيين الأردنيين في الخارج”.

ووصف العرب تصرفه بعد نهاية المباراة ضد فريق تيرينغانو في ربع نهائي كأس ماليزيا بالـ “مؤسف وخارج عن سيطرتي ولا يمثل أخلاقي أبدًا ولا نشأت وترعرعت عليه وكانت (ردة فعل) لما بدر من إساءة لي شخصياً وعدم احترام واستفزاز مستمر”.

ودفع العرب حكم المباراة مما أدى إلى إشهار البطاقة الحمراء بحقه، قبل أن يقدم على ركل الحكم بعد هذه العقوبة.