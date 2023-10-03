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الملكة رانيا تطلع على برامج مركز كونوي لتعليم اللاجئين في بلفاست

منذ ساعة واحدة
الملكة رانيا تطلع على برامج مركز كونوي لتعليم اللاجئين في بلفاست

وطنا اليوم:زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، في عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست مركز كونوي التعليمي الذي يقدم عدداً من البرامج لخدمة الأعداد المتزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء في المدينة.
وتتنوع برامج المركز لتشمل دروس اللغة الإنجليزية ونادي لمساعدة طلبة المدارس الابتدائية والثانوية في الواجبات المنزلية ومدرسة صيفية سنوية لعائلات اللاجئين.
وتهدف البرامج التي يديرها معلمون ومتطوعون مدربون إلى مساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع.
والتقت جلالتها مجموعة من طالبي اللجوء واللاجئين وأفراد من المجتمع المحلي وممثلين عن مجلس مدينة بلفاست للاطلاع على تجاربهم في هذا المجال


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