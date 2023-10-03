شاهد بالصور : القيسي يفتتح المعرض السياحي السنوي

وطنا اليوم:افتتح وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، مكرم القيسي، المعرض السياحي السنوي بصفته الدولة الراعية ” توب ريزا ” في نسخته الـ 45 بحضور وزيرة السياحة الفرنسية OLIVIA GREGOIRE وبمشاركة 20 شركة سياحية اردنية إضافة إلى حضور نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن وممثلين عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي والملكية الأردنية والمستشار في وزارة السياحة والاثار هشام العبادي .

وانطلقت فعاليات المعرض اليوم ، وتستمر خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الحالي بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة.

وأكد القيسي، أهمية المعرض وما يشكله في فرنسا من توجيه اتجاهات السياح الفرنسيين لتحديد وجهاتهم السياحية المستقبلية ومنها زيارة المملكة بقصد السياحة.

وقال الوزير القيسي في بيان صحفي ، يشكل معرض سوق السفر الفرنسي العالمي “توب ريزا” أهمية كبرى لتسويق المنتج السياحي الأردني مشيرا الى ان المعرض يعتبر من أهم المعارض في فرنسا، حيث يمثل فرصة لتنشيط حركة السياحة الفرنسية الوافدة للمملكة.

وزارت وزيرة السياحة الفرنسية الجناح الأردني في المعرض وأعربت عن امتنانها لما تقوم به المملكة من إثراء للقطاع السياحي العالمي ومشاركاته الغنية بالمعارض الدولية وخصوصا معرض توب ريزا.

كما والتقى الوزير القيسي وزيرة السياحة اليونانية و تباحثا حول تسويق الأردن واليونان سياحيا بملف مشترك وبحث فرص التدريب والاستثمار في الأردن عملا بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين وسبل تسويق درب الحج المسيحي في اليونان.

وشارك الوزير القيسي في جلسة نقاشية “طاولة مستديرة” مع نظرائه من دولة كوستاريكا و غامبيا ونائب وزير السياحة القبرصي ومدير الوكالة السياحية الفرنسية للتسويق حيث تم مناقشة الواقع السياحي وتحديات السياحة المستدامة ومستقبلها.

بدوره، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن مشاركة الأردن لهذا العام جاءت من خلال مشاركة 20 شركة سياحية، إضافة إلى الملكية الاردنية للطيران، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وسلطة منطقة البترا التنموي السياحي ومن المتوقع أن يشهد المعرض توقيع اتفاقيات استقطاب سياحة أجنبية للمملكة.

وتوقع عربيات أن يلقى الجناح الاردني الاهتمام من قبل الصحافة والإعلام الفرنسي، واشار الى اللقاءات العديدة التي تمت مع وسائل الاعلام الفرنسي ومدى اهتمامهم في المملكة .

واشار عربيات الى أهمية السياحة وتميزها وتنوع منتجها وما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار .

وبين أنه سيتم عقد اجتماعات ولقاءات موسعة مع أهم مكاتب السياحة والسفر الفرنسية والعالمية وسيتم الإعلان عن توقيع اتفاقيات من شأنها تنشيط الحركة السياحية.

وقال إن مشاركة الوفد الأردني من القطاعين العام والخاص جاءت للتأكيد على أهمية تعاون القطاعين في ترويج المنتج السياحي الأردني المتنوع وعمل المزيد من الحملات الترويجية المشتركة لزيادة أعداد السياح القادمين من السوق الفرنسي.

كما شهد المعرض حضور السفيرة الاردنية في فرنسا لينا الحديد التي اكدت بدورها على اهمية المعرض ومشاركة الاردن كراعي رسمي للمعرض بنسخته الحالية .

يذكر ان عدد الوزراء السياحة المشاركين في المعرض 22 وزيرا بمشاركة 29475 مشارك من القطاع السياحي وتواجد 1400 علامة تجارية عالمية وسيتم خلال المعرض اجراء 80 جلسة حوارية تعنى بالسياحة .