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الجغبير يعلن من بغداد انشاء المركز الاقتصادي الاردني في العراق

منذ 6 ثواني
الجغبير يعلن من بغداد انشاء المركز الاقتصادي الاردني في العراق

وطنا اليوم:وطنا اليوم:بحضور وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد البتال وعدد كبير من فعاليات القطاعين العام والخاص العراقي والنيابي وقعت غرفة صناعة الاردن واتحاد الصناعات العراقية مذكرة تفاهم لانشاء مركز اقتصادي مشترك بين الطرفين يهدف الى تطوير التعاون بين الجانبين
وقع عن الجانب الاردني رئيس غرفة صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وعن الجانب العراقي السيد عادل عكاب

تم توقيع الاتفاقية خلال زيارة وفد صناعي اردني للعراق يترأسه المهندس الجغبير وبمشاركة عضوٍ غرفة صناعة الاردن وممثل قطاع المحميات مسؤول الملف العرقي بالغرفة ايهاب القادري وبحضور السفير الاردني في العراق سعادة السيد منتصر العقلة وطاقم السفارة ممثلا بالملحق الاقتصادي السيد رامي القضاة

من جانبه اكد المهندس فتحي الجغبير على اهمية زيادة التعاون بين الجانبين لما له اثر في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ، حيث تتضمن مذكرة التفاهم على السير بخطوات عملية لتنفيذ اطلاق المركز الاقتصادي الاردني في العراق والذي سيكون مظلة لعدد من المبادرات التي تهدف لتعزيز وتيرة التعاون الثنائي بين القطاعين الخاص في البلدين وتحديدا في الجانب الصناعي منه .
واضاف الجغبير في تصريح صحافي على هامش التوقيع ان المرحلة المقبلة ستشهد اطلاق غرفة صناعية مشتركة بين الاردن والعراق ، ناهيك عن اقامة معرض دائم في البلدين.
من جانبه اعرب رئيس اتحاد الصناعات العراقية على اهمية هذا الاتفاق لما له من دور ايجابي في زيادة التعاون من خلال تشكيل لجان مشتركة بين الجانبين تهدف لتطوير الصناعة بين البلدين .


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