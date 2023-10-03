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مربي الأبقار : أسعار الألبان في الأردن لم تتغير

منذ ساعة واحدة
مربي الأبقار : أسعار الألبان في الأردن لم تتغير

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية ليث الحاج إن أسعار الألبان ومشتقاتها في الأردن لم تتأثر بارتفاع أسعار الغذاء عالميا.
وأضاف الحاج الأربعاء، أن هناك عدة عوامل ساهمت في ثبات الأسعار متمثلة بضعف القوة الشرائية، فضلا عن المنافسة القوية بين مصانع الألبان والأجبان على المستوى المحلي.
ومن بين العوامل كذلك، وفق الحاج، استخدام التكنولوجيا الحديثة الأمر الذي يساهم في خفض التكلفة المستخدمة في الإنتاج.

الأمن الغذائي
وأكد الحاج، أن الأمن الغذائي مهم للمواطن الأردني، ما يتطلب قرارات شأنها حماية غذائه في ظل ما يعانيه من ترد في الأوضاع الاقتصادية.
وبحسب الحاج، فإن المنتج المحلي للألبان والأجبان يتمتع بسمعة “طيبة”، نتيجة لطريقة صنعه، ما دفع إلى التصدير إلى دول الخليج العربي والولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى.
وبخصوص التحديات التي تواجه القطاع ، أوضح الحاج أن أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف ، لكونها مرتبطة بأسعار المشتقات النفطية عالميا، ما يشكل رفع تكلفة الإنتاج إلا أنه بالرغم من ذلك لم يتم رفع أسعارها محليا.

سعر الحليب
وعرج الحاج على سعر الحليب، إذ يصل سعر الكيلو غرام منه إلى 52 قرشا، بحسب الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة .
وكان البنك الدولي أظهر في تقريره الشهري، ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1.2% لنهاية شهر آب/اغسطس الماضي، تزامنا مع استمرار ارتفاع تضخم أسعار الغذاء عالميا.
وبحسب البنك الدولي، فإن ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن استمر في الارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد أن ارتفع بنسب 0.6% في تموز الماضي، رغم تراجعها 1% بنهاية حزيران و1,9% بنهاية أيار.
وأقرت الحكومة من جهتها في تموز الماضي نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2023 في وزارة الزراعة، بهدف الاستجابة لتغير المناخ والأزمات الغذائية، وفق تقرير البنك الدولي


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