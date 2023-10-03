ماقصة الوكيل داود على دوار الداخلية..؟

وطنا اليوم – تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر قيام رجل سير اسمه الوكيل داود بمهامه عند منطقة دوار الداخلية في عمان، هناك حيث تنبض الحياة بالقرب من تلك المنطقة التي تشكل شريان حياة نابض في قلب العاصمة بطاقة صباحية إيجابية يبثها داود بحب بلده وأهله وعمله.

مركبات ومشاة… والاف الحركات اليومية تمر من المكان بضجيجها وأصواتها، ولكل منها حكاية وقصة، فمن مبتسم لغاضب لمتعجل أو لمن يمشي على مهل، كلهم يمرون ويغادرون المكان، ويبقى الوكيل داود ثابت على دوار الداخلية، يحاكي عراقة عمان بصوت صافرته، وحركاته التي لا تنتهي وكأنها سيل من الطاقة تتدفق في أوصاله ويهديها لصباحات الوطن.