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الحكومة: مشروع الربط الكهربائي مع العراق في مرحلته الأولى يربط منطقتي الريشة والقائم

منذ 3 دقائق
الحكومة: مشروع الربط الكهربائي مع العراق في مرحلته الأولى يربط منطقتي الريشة والقائم

وطنا اليوم –  أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع العراق، سيكون قريبا.

وقال الخرابشة في تصريحات للتلفزيون الأردني، إن المشروع الربط الكهربائي في مرحلته الأولى يربط منطقتي الريشة والقائم.

وأضاف الوزير أن الربط الكهربائي جاهز فنيا إلا أن الأردن ينتظر من العراق إبلاغه بجاهزيته لتوقيع عقد شراء الطاقة الكهربائية لتزويد منطقة الرطبة بنحو 40 ميغاواط.

وأوضح الخرابشة أن المرحلة الثانية من المشروع قيد التنفيذ للربط الكهربائي بين منطقتي الريشة والقائم، لتزويد العراق بنحو 150 إلى 200 ميغاواط.

وأشار الوزير أن هناك مباحثات تعاون بملف الطاقة تجريها المملكة مع مصر، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع مصر حول السفينة العائمة في العقبة، للاستفادة من البنى التحتية المشتركة لفائدة الطرفين.

 


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