من الأردن إلى الخليج… أين تصل أزمة تهريب المخدرات من الحدود السورية؟

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، الحدود السورية الجنوبية في أغلبها بيد قوى المعارضة السورية، وهناك نشاط متزايد جدًا في الإتجار بالمخدرات، وبكمية باتت تغطي كل المجتمعات العربية بما في ذلك المملكة الأردنية، فيما ابتكرت هذه المجموعات طرقا جديدة للتهريب، عبر الطائرات المسيرة وغيرها من الوسائل.

وأوضح أن هذه الكميات التي تهرب من الحدود السورية، يعاني منها الأردن وتمثل تهديدا حقيقيًا للمملكة وللعديد من البلدان الأخرى، ما دفع وزير الخارجية الأردني بمطالبة الدولة السورية عبر مباحثات سياسية جادة بضبط الحدود، لكن دمشق وفي ظل الوضع الحالي غير قادرة على استعادة الأمن هناك، خاصة في ظل التدخلات الخارجية بالجنوب.

وأكد أن هذا الوضع تتحمله الدولة الأردنية والتي استنفدت كل طاقتها في حماية الحدود مع سوريا من جانب واحد، من اليوم الأول للأحداث هناك في العام 2011، إذ دائما ما طالبت المملكة الهاشمية بإيجاد حل سياسي يجعل هناك دولة سورية قوية تحمي حدودها بالشكل المثالي المطلوب.

ويرى الطعاني أن “الضغط الآن أخذ منحى سياسيا مختلفا كليًا، خاصة في دول الخليج، حيث حروب الوكالة، واستهداف دول المقاومة والممانعة”، معتبرًا أن حكمة القيادة الأردنية جنبت المنطقة الكثير من الأزمات، لا سيما في ظل رفض الكثير من المخططات من بينها المنطقة العازلة على الحدود.