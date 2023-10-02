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الأردن يشارك في أعمال الإجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بالقاهرة

منذ دقيقة واحدة
الأردن يشارك في أعمال الإجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بالقاهرة

وطنا اليوم – شاركت كلاً من رسمية علي الكعابنة ، رئيس لجنة الاتصال و الإعلام بالمرصد العربي لحقوق الانسان، وياسرة غوشة عضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان في أعمال الإجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي عقد اليوم بالقاهرة ، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان .

ويناقش الاجتماع التحضيرات التي يقوم بها البرلمان العربي والمرصد بالشراكة مع مجلس النواب بجمهورية مصر العربية لتنظيم “المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان” في شهر تشرين الثاني القادم،وذلك انطلاقاً من الحرص على إبراز الجهود العربية في مجال حقوق الإنسان وتسليط الضوء عليها، وكذلك الحاجة إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان،وفق استراتيجية واضحة تحترم سيادة الدول وتتصدى لأية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية.

كما يناقش الاجتماع الخطط والاستراتيجيات التي ينفذها المرصد العربي لحقوق الانسان بهدف تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية ، حيث يسعي “المرصد العربي لحوق الانسان خلال الفترة المقبلة لإطلاق مرحلة جديدة من تطوير أدوات وآليات عمل المرصد وبناء الشراكات الفاعلة مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان عربياً وإقليمياً ودوليا.


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