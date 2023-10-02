إصابة 5 طالبات بضيق تنفس لاستنشاقهن مبيدا حشريا

وطنا اليوم:أُصيبت خمس طالبات من مدرسة الكريمة الثانوية في لواء الأغوار الشمالية، الاثنين، بحالات ضيق تنفس نتيجة استنشاقهن لمبيد حشري.

وعملت فرق الدفاع المدني على نقل الطالبات إلى مستشفى أبو عبيدة الجراح بسبب استنشاقهن لمبيد حشري.

وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة خلال تفقده لحالة الطالبات بحضور مدير الشؤون التعليمية بتربية الأغوار الشمالية الدكتور موفق بني يونس، إنه ثبت مصدر المبيد الحشري من إحدى المزارع المجاورة للمدرسة قام صاحبها برشه لغايات تعقيم التربة.

وأشار الحوامدة إلى أن الكشف الأولي على المزرعة من قبل مختصين في مديرية زراعة اللواء أظهر صلاحية المبيد الحشري للاستخدام الزراعي

وبين أن خطأ في طريقة الرش المفترض أن تكون أسفل المواد البلاستيكية المخصصة للزراعة، تسبب بانتشار رائحة المبيد إلى المدرسة المجاورة.

وأضاف الحوامدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لضمان السلامة العامة للأشخاص القاطنين بالقرب من المزرعة المذكورة.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لضمان السلامة العامة لمجاوري المزرعة المذكورة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأوضح مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح، الدكتور مؤيد الشكور، أن الطالبات تلقين العناية الطبية بالمستشفى جراء إصابتهن بضيق التنفس وحالتهن العامة حسنة، مشيرا إلى إدخالهن للمراقبة الطبية الاحترازية قبل خروجهن المرجح مساء الاثنين