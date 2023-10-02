آلاف المصريين يطالبون السيسي بولاية ثالثة

وطنا اليوم:شهدت العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، توافد آلاف المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى الحكم منذ عام 2013 بعد عزل الرئيس محمد مرسي.

وطالب أنصار السيسي بترشيحه لولاية ثالثة في الانتخابات المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، توجه أنصار السيسي إلى الميادين في القاهرة، حيث تم تجهيز منصات للدعم، ورفعوا لافتات تحمل عبارة “نعم للإستقرار”، ووضعوا صوراً كبيرة للرئيس المصري حتى على مراكب التنزه في نهر النيل.

رغم عدم إعلان الرئيس السيسي رسمياً عن نيته للترشح لفترة رئاسية ثالثة، إلا أن معارضيه يشكون من وجود عقبات تمنعهم من الترشح، بينما يطالب مؤيدوه بذلك.

يُذكر أن الرئيس السيسي فاز بنسبة 96% و97% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية عامي 2014 و2018 على التوالي.

وفي هذا العام، ظهرت عدة شخصيات تعتزم الترشح للانتخابات، بما في ذلك أربعة رؤساء أحزاب، حيث تمكن ثلاثة منهم من الحصول على دعم 20 نائبًا في البرلمان، وهو الحد الأدنى المطلوب للترشح وفقًا للقانون.

وبينما يختار الكثيرون الطريقة الأولى للترشح، اختار المرشح أحمد الطنطاوي طريقًا مختلفًا، حيث يسعى لجمع توكيلات شعبية لدعم ترشحه.

ويتطلب له الحصول على 25 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية وفقًا للقانون، لكنه واجه تحديات من قبل أنصاره الذين يواجهون عقبات متعددة في محاولاتهم للحصول على هذه التوكيلات