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طقس العرب: استمرار تساقط الأمطار في هذه المناطق

منذ 13 ثانية
طقس العرب: استمرار تساقط الأمطار في هذه المناطق

وطنا اليوم:توقع موقع طقس العرب استمرار اندفاع كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة لأجواء الأردن خلال الساعات القادمة و يرافقها هطول أمطار مُتفرقة في بعض المناطق بما فيها أحياء من العاصمة.
وتستمر التوصيات بالانتباه من من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطلاً للأمطار.
وبحسب “طقس العرب”، تبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات محلية من الأمطار يومي الاثنين والثلاثاء في الأردن، وفق ما أفاد المتحدث في موقع طقس العرب مهند العطيات.
وأشار إلى أن الأردن يبقى تحت تأثير الكتلة الهوائية اللطيفة حتى نهاية الأسبوع، إذ تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها المعتادة وترتفع تدريجيا


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