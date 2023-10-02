الداخلية: التركيز على البؤر الساخنة خلال المنخفضات

وطنا اليوم:ترأس وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني الذي عقد في مبنى الوزارة وحضره أعضاء المجلس المعنيين لمناقشة استعدادات الأجهزة والمؤسسات الرسمية بالتشارك مع الجهات المعنية في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية لفصل الشتاء والوقوف على جاهزيتها.

وخلال الاجتماع، أشار الفراية إلى أهمية توحيد وتنسيق الجهود والعمل المشترك بين الجهات كافة، مؤكداً على قيام كوادر وزارتي الزراعة والأشغال العامة والإسكان إضافة إلى أمانة عمان الكبرى والبلديات في مختلف المحافظات المملكة بتقليم الأشجار القريبة من شبكات الكهرباء تفادياً لانقطاع التيار خلال المنخفضات الجوية.

ونوه بضرورة استعداد المواطنين لموسم الشتاء للتعامل مع الحالات الطارئة ضمن مناطق سكناهم وتحمل كل مواطن المسؤولية في الحفاظ على سلامته وعائلته.

وأكد على توحيد أرقام الطوارىء، وأن تكون فعالة من خلال متابعة القائمين على غرف العمليات لجميع الشكاوى والملاحظات الواردة إليهم والتأكد من إنجازها.

ونوه بالتنسيق بين المحافظين والأجهزة المعنية في كل محافظة للتركيز على البؤر الساخنة والتي أصبحت معروفة من خلال تأثرها بالمنخفضات السابقة، من حيث تحديد الأولويات المكانية والوظيفية لتوزيع الجهد المبذول من قبل المعنيين في التعامل مع الآثار التي ترافق الهطول الغزير للأمطار وتساقط الثلوج، مؤكداً على دور القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في إسناد الجهات كافة خلال التعامل مع الأحوال الجوية.

كما أكد على ثقة الحكومة بإدارة الأرصاد الجوية وضرورة اعتمادها كمرجعية ‏رئيسية لغايات التنبؤ بأحوال ‏الطقس وتفعيل الخطط الإعلامية لتحذير المواطنين ‏بشكل مسبق لغايات تمكينهم من أخذ ‏الاحتياطات اللازمة.

وأكد على ضرورة تنسيق عمل الفرق ‏التطوعية المدربة بما يعود بالنفع والفائدة على ‏الموقف بشكل عام.‏

وقدم أعضاء المجلس خططهم واستعداداتهم وجاهزيتهم، مؤكدين وجود تنسيق مستمر ومتواصل مع الجهات كافة بما فيها مؤسسات القطاع الخاص التي أصبحت شريكاً أساسياً لرفد الأجهزة الرسمية بالإمكانات التي تمتلكها لتسخيرها في خدمة الوطن والمواطن من مبدأ التشاركية والمسؤولية المجتمعية