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الملك يهاتف العاهل البحريني معزيًا

منذ ساعة واحدة
الملك يهاتف العاهل البحريني معزيًا

وطنا اليوم:أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، اتصالا هاتفيا مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.
وتم التأكيد خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وإدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب جلالته عن تعازيه لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بضحايا الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف قوة دفاع البحرين المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل أخيرا، وإدانته لهذا العمل الجبان.
وأكد جلالة الملك وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء بمملكة البحرين في محاربة الإرهاب والتصدي له.
كما عبر جلالته عن تعازيه لأسر الشهداء، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل


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