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إلى المسؤولين في الحكومة قبل وقوع الكارثة .. منزل يعيش فيه 5 اطفال آيل للسقوط

منذ ساعة واحدة
إلى المسؤولين في الحكومة قبل وقوع الكارثة .. منزل يعيش فيه 5 اطفال آيل للسقوط

وطنا اليوم:وصلت موقع وطنا اليوم مناشدة من مواطنين يقطنون منزلا آيلا للسقوط موجود في قريه مغير السرحان
وحسب أحد الساكنين يوجد في المنزل خمسة اطفال .
المنزل قديم وظهرت به تصدعات كثيرة ، حيث أوصى أحد المهندسين بإخلاء المنزل بسبب التشققات الموجودة فيه والذي قد ينهار في أي وقت .
ويناشد القاطنون في المنزل المسؤولين في محافظة المفرق، سرعة الاستجابة لندائهم والكشف على المنزل قبل أن يقع ما لا يحمد عقباه .
ونتساءل هنا عن اسباب غياب وزارة التنمية الاجتماعية عن الاسر الفقيرة في محافظة المفرق وعن قصورها وعدم قيامها بدورها في ظل الظروف التي تعيشها اسر في فقر مدقع .
مراقبون يصفون وزارة التنمية الاجتماعية بأنها غائبة عن المشهد تماما والبعض يقول ان بعض المسؤولين لا يعرفون واجباتهم ولا يؤدون دورهم بالشكل المطلوب وكل همهم الاهتمام بأمورهم الشخصية.


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