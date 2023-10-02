إلى المسؤولين في الحكومة قبل وقوع الكارثة .. منزل يعيش فيه 5 اطفال آيل للسقوط

وطنا اليوم:وصلت موقع وطنا اليوم مناشدة من مواطنين يقطنون منزلا آيلا للسقوط موجود في قريه مغير السرحان

وحسب أحد الساكنين يوجد في المنزل خمسة اطفال .

المنزل قديم وظهرت به تصدعات كثيرة ، حيث أوصى أحد المهندسين بإخلاء المنزل بسبب التشققات الموجودة فيه والذي قد ينهار في أي وقت .

ويناشد القاطنون في المنزل المسؤولين في محافظة المفرق، سرعة الاستجابة لندائهم والكشف على المنزل قبل أن يقع ما لا يحمد عقباه .

ونتساءل هنا عن اسباب غياب وزارة التنمية الاجتماعية عن الاسر الفقيرة في محافظة المفرق وعن قصورها وعدم قيامها بدورها في ظل الظروف التي تعيشها اسر في فقر مدقع .

مراقبون يصفون وزارة التنمية الاجتماعية بأنها غائبة عن المشهد تماما والبعض يقول ان بعض المسؤولين لا يعرفون واجباتهم ولا يؤدون دورهم بالشكل المطلوب وكل همهم الاهتمام بأمورهم الشخصية.