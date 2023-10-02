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أورنج الأولى في المملكة في إطلاق خدمة تجوال 5G

منذ ساعة واحدة
أورنج الأولى في المملكة في إطلاق خدمة تجوال 5G

وطنا اليوم:تواصل أورنج الأردن اتخاذ خطوات سبّاقة في مجال تقنية الجيل الخامس 5G بما في ذلك البدء بتشغيل خدمات تجوال 5G بالتعاون مع شركائها من مزوّدي الاتصالات خارج المملكة لتصبح بذلك الأولى على مستوى الأردن في توفير هذه الخدمة، حيث وسّعت الشركة مؤخراً نطاق اتفاقيتها مع أوريدو قطر، بالإضافة إلى شركتي STC السعودية واتصالات الإماراتية، لتمنح مشتركي أورنج فرصة الاستمتاع بخدمة التجوال بتقنية 5Gفي هذه الدول وكذلك مشتركي هذه الشبكات خلال تواجدهم في الأردن.
وتستمر الشركة بجهودها الرائدة في توسعة نطاق خدمات الجيل الخامس 5G منذ إطلاقها في تموز من العام الجاري على المستوى المحلي وكذلك خدمات التجوال في عدد من الدول.
وأكدت أورنج الأردن أنها تحرص كمزوّد رقمي رائد ومسؤول على إبقاء مشتركيها على اتصال بكل ما يهمهم من خلال توفير حلول متكاملة ومتقدّمة، بما في ذلك حزم التجوال خارج المملكة، لافتة إلى أن خدمات تجوال الجيل الخامس (5G) إضافة مميزة تمنح المشتركين فرصة التمتع بمزايا الجيل الخامس وأهمها السرعة الفائقة والاتصال المعزز وخفض زمن الاستجابة خلال سفرهم وتجوالهم.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


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