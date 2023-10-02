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مبيضين : ليس من المعقول أن يأخذوا معلوماتهم الطبية من جروبات واتساب

منذ ساعة واحدة
A picture taken on March 23, 2022 in Moscow shows the US instant messaging software Whatsapp logo on a smartphone screen. (Photo by AFP)

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين، إن الأردنيين أنفقوا الكثير في تعليم ابنائهم، وليس من المعقول أن يأخذوا معلوماتهم الطبية من جروبات واتساب بعيدة عن العلم.
وأكد مبيضين خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الاثنين بالتشارك مع مبيضين، إن الدولة والحكومة معنية بتقديم الرعاية للأردنيين.
وأضاف، “لسنا هنا للرد على احد”
الى ذلك 1قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور محمد اليحيى، الاثنين، إن المنحنى الوبائي لحالات الحصبة في تناقص، ولكنه يحتم علينا في الأردن البدء بحملة تطعيم.
وأضاف اليحيى خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الصحة، أنه لا توجد أي دراسة علمية منشورة ومحكمة تشكك في مأمونية المطعوم.
وأوضح أن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية داعم لوزارة الصحة في إنجاح الحملة الوطنية للتطعيم


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