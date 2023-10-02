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#عاجل مهيدات: لن نستورد أي مستحضر دوائي غير آمن

منذ ساعة واحدة
#عاجل مهيدات: لن نستورد أي مستحضر دوائي غير آمن

وطنا اليوم:قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات الاثنين، إنّ تدني مستوى التطعيم خلال الفترة الماضية أدى إلى وجود انتشار للحصبة.
وأضاف مهيدات خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، أنه يوجد أدوية غير مسجلة في الأردن ولكن بحاجتها بشكل يومي وحيوي وضروري جدا ويتم استيرادها بشكل سنوي.
وتابع أنه يتم استيرادها لعدم وجود وكيل لها؛ وقد يكون هامش ربحها اذا تم تسجيلها بسيط ولا يفي بالغرض أو قد تكون الأدوية مطلوبة للقطاع العام للعطاءات ونسبة استخدامها في القطاع الخاص قليل أو أن الدواء مسجل وتم إيقاف انتاجه بسبب فني معين، مثل نقل موقع تصنيعي أو بيع الشركة لاخرى واصبح هناك خلاف في الأسوق الأمر الذي يستدعي إلى تلبية الحاجة الدوائية وحفاظا على الأمن الدوائي نعظي شهادة سماح استيراد.
وأوضح مهيدات، أن مطعوم الحصبة آمن لوجود مؤشرات المأمونية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وأنه جرى استيراده في عام 2013.
وأشار إلى أن أي مستحضر دوائي في العالم له آثار جانبية.
وبحسب مهيدات، فإنه لن يتم استيراد أي دواء أو مستحضر دوائي غير آمن للأردن.


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