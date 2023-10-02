بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزير التربية: مؤلم إذا الطفل لم يأخذ التطعيم ضد الحصبة

منذ ساعة واحدة
وزير التربية: مؤلم إذا الطفل لم يأخذ التطعيم ضد الحصبة

وطنا اليوم:اعتبر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، الاثنين، رفض اعطاء اللقاح الخاص ضد الحصبة لطلبة المدارس “مؤلم”، حيث إنّ الحصبة تسبب التهاب رئوي وأمراض شديدة.
وقال محافظة خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، إنّ مضاعفات الإصابة بالحصبة خطيرة جدا في مراحلها المتقدمة.
وأضاف أن عدد حالات الحصبة المكتشفة في نيسان الماضي هي 163 حالة، وهناك حالات ربما لم تكتشف بعد بسبب عدم التشخيص أو الإفصاح عن الإصابة لوجود أشخاص لا يراجعون المستشفيات لأسباب كثيرة.
وأشار إلى أن الأردن وصل إلى نسبة عالية من التطعيم سابقا، لكن الإقبال على المطاعيم انخفض بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أن نسبة التطعيم ضد الحصبة ينبغي أن تصل إلى 95%.
وبين أنه خلال السنوات السابقة لكورونا تم إنجاز برنامج لمكافحة الحصبة ووصل إلى صفر حالة؛ حيث وصلنا في الأردن لمرحلة “لم نعد نرى حالات” بفعل برنامج التطعيم الوطني.
ووفقا لمحافظة، قدرت منظمة الصحة العالمية أن 6 من 10 أطفال لم يأخذون مطعوم الحصبة في الفترة الماضية، ومعتبرا ذلك أن 40% كانت التغطية، وكان مرجحا حدوث أوبئة خاصة بين الأطفال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:51

القضاء ينظر في أول قضية أخبار كاذبة بتسجيل صوتي عن زلزال مدمر

14:40

الأردن يدين انتهاكات المتطرفين في الأقصى

14:36

النِّيابة العامة تبدأ التحقيق مع مروجي أخبار كاذبة ضدَّ الحملة الوطنية للتَّطعيم

14:11

مبيضين : ليس من المعقول أن يأخذوا معلوماتهم الطبية من جروبات واتساب

14:02

#عاجل مهيدات: لن نستورد أي مستحضر دوائي غير آمن

13:56

وزير الصحة: خفض نسب التطعيم زادت من انتشار الحصبة في الأردن

13:54

الفوسفات تتبرع بجهاز قسطرة شرايين القلب لمستشفى معان الحكومي وتسلم معدات بقيمة 250 الف دينار

13:51

مندوبا عن الشمالي الكايد يرعى احتفال هيئة الترقيم الأردنية بمرور 25 عاما على انشاءها

12:58

جامعة فيلادلفيا تستعد لتخريج كوكبة جديدة من طلبتها‎

12:53

عبيدات يكرم خريجي الجامعة الأردنية الذين حصلوا على أعلى العلامات في امتحان القبول للاختصاص الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية

12:38

ولي العهد يهنىء لاعب المنتخب الوطني للتنس شلباية

12:34

إنشاء 168 محطة شحن جديدة للسيارات الكهربائية في الاردن

وفيات
اللواء الركن المتقاعد المومني في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-10-2023شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزياداتوفيات الأحد 1-10-2023وفيات الجمعة 29-9-2023