وزير التربية: مؤلم إذا الطفل لم يأخذ التطعيم ضد الحصبة

وطنا اليوم:اعتبر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، الاثنين، رفض اعطاء اللقاح الخاص ضد الحصبة لطلبة المدارس “مؤلم”، حيث إنّ الحصبة تسبب التهاب رئوي وأمراض شديدة.

وقال محافظة خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، إنّ مضاعفات الإصابة بالحصبة خطيرة جدا في مراحلها المتقدمة.

وأضاف أن عدد حالات الحصبة المكتشفة في نيسان الماضي هي 163 حالة، وهناك حالات ربما لم تكتشف بعد بسبب عدم التشخيص أو الإفصاح عن الإصابة لوجود أشخاص لا يراجعون المستشفيات لأسباب كثيرة.

وأشار إلى أن الأردن وصل إلى نسبة عالية من التطعيم سابقا، لكن الإقبال على المطاعيم انخفض بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أن نسبة التطعيم ضد الحصبة ينبغي أن تصل إلى 95%.

وبين أنه خلال السنوات السابقة لكورونا تم إنجاز برنامج لمكافحة الحصبة ووصل إلى صفر حالة؛ حيث وصلنا في الأردن لمرحلة “لم نعد نرى حالات” بفعل برنامج التطعيم الوطني.

ووفقا لمحافظة، قدرت منظمة الصحة العالمية أن 6 من 10 أطفال لم يأخذون مطعوم الحصبة في الفترة الماضية، ومعتبرا ذلك أن 40% كانت التغطية، وكان مرجحا حدوث أوبئة خاصة بين الأطفال.