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مندوبا عن الشمالي الكايد يرعى احتفال هيئة الترقيم الأردنية بمرور 25 عاما على انشاءها

منذ ساعة واحدة
مندوبا عن الشمالي الكايد يرعى احتفال هيئة الترقيم الأردنية بمرور 25 عاما على انشاءها

وطنا اليوم:مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي رعى عبدالفتاح الكايد مدير المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اليوم احتفال هيئة الترقيم الأردنية بمرور خمسة وعشرون عاما على انشاؤها بحضور ممثل المنظمة العالمية للترقيم ومدير هيئة الترقيم في جمهورية مصر العربية وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعات الاقتصادية.

وقد أكد الكايد في كلمته بأن هيئة الترقيم الأردنية التي أسستها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عام 1998 تعد قصة نجاح يحتذى بها حيث ساهمت في تطوير وتحديث المنتجات عبر ادخال الترقيم والترميز على مختلف السلع بباركود أردني لتسهيل عمليات البيع والشراء، كما أكد بأن التشاركية مع القطاع الخاص قد تجسدت في هذه الهيئة من خلال وضع أهدافها وخطط عملها من هيئة مديرين معظمها من القطاع الخاص مما انعكس على خدماتها وآليات عملها مع الشركات الصناعية والتجارية.

وبين الكايد بأن الهيئة تجد الدعم المتواصل من المؤسسة لتطوير خدماتها لتلبية متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي في تطوير المنتجات رقميا بما يزيد من تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية مؤكدا شكره لكافة الكوادر التي ساهمت في إنجاح أعمال الهيئة خلال السنوات الماضية.

وكان مدير عام الهيئة السيد محمد زوانة قد ألقى كلمة عرض من خلالها أبرز إنجازات الهيئة في قطاع رقمنة العمليات التجارية وإيجاد نظام باركود ذات هوية أردنية موجود على السلع الأردنية مما ساعد في تسويقها وفق أحدث المواصفات الدولية.


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