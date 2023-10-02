خرفان يلتقي مدير شؤون الاونروا واتحاد العاملين فيها

وطنا اليوم:بحث المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية عدة قضايا تخص اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات مع مدير شؤون الاونروا اولاف بيكر ونائبه بطرس جنحو في مكتبه اليوم.

وتم بحث أمور تتعلق بالتعليم والصحة وخدمات الإغاثة وعملية مسح الرواتب وعمال المياومة وبعض المشاريع في المخيمات كما ناقش الطرفان ضرورة التنسيق مع المركز الوطني للازمات من اجل تدريب كوادر قادرة على التعامل مع الازمات التي قد تطرأ في أي وقت.

وكانت الازمة المالية وانعكاساتها على اللاجئين الفلسطينيين والخدمات المقدمة لهم من أبرز الأمور التي تم مناقشتها، وانضم للاجتماع رئيس اتحاد العاملين في الاونروا رياض زيغان ووفدا مرافقا له من الاتحاد حيث تم طرح عدة مطالب للعاملين في الاونروا.

وثمن بيكر الجهود الكبيرة التي تبذل من الحكومة الأردنية واتحاد العاملين من اجل دعم الأونروا.