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حماية المستهلك تؤكد حرصها على مصداقية برنامج التطعيم الوطني

منذ 12 ثانية
حماية المستهلك تؤكد حرصها على مصداقية برنامج التطعيم الوطني

وطنا اليوم:تابعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك على مدار الأيام الماضية ما اثير من تشكيك بالمطاعيم الوطنية وحملاتها.
وتؤكد الجمعية حرصها على مصداقية برنامج التطعيم الوطني والثقة به والذي نجح في حماية أطفالنا وعلى مدى عقود من الزمن من العديد من الأمراض الوبائية التي كانت تحصد الاف الأرواح وتتسب بالعديد من الاعاقات لأطفالنا
كما تؤكد الجمعية على مأمونية وسلامة هذه المطاعيم وذلك من خلال رجوع الجمعية للخبراء وأخذ آرائهم كونهم خبراء متخصصون في مثل هذه القضايا.
ودعت الجمعية الى ضروة استمرار وتعزيز الثقة بالبرنامج الوطني للتطعيم وعدم حرمان ابنائنا من حقهم في الوقاية من الأمراض.
وطالبت الجمعية الحكومة ممارسة دورها ببيان الحقيقة ودحض الاشاعات ومساءلة مطلقيها خاصة أن ما تم اثارته في الايام الماضية هز ثقة المواطنين في هذه المطاعيم.


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